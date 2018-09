Nella giornata inaugurale della XVIII edizione del Festival Internazionale di Frontiera di Marzamemi, AIF (Associazione Italiana Formatori) e Sikeliafilm hanno presentato nell’incontro intitolato “la formazione dalle barriere alle Frontiere”, il medio metraggio “Aadil” prodotto da Rossana Danile per la regia di Salvatore Lazzaro, sceneggiatura di Giuseppe Bisceglia e Salvatore Lazzaro. Il pubblico presente alla proiezione del film ha apprezzato e riconosciuto il valore dei contenuti della storia interpretata dai giovani protagonisti agrigentini che hanno ricevuto un affettuoso e sincero applauso. La madrina del Festival, la giovane e bravissima attrice turca, Elit Iscan, ha consegnato la targa di riconoscimento alla produzione e alla regia di Sikeliafilm con una precisa motivazione: “per aver saputo interpretare con il film Aadil come l’amicizia pur in ambienti complessi può essere strumento per l’attraversamento delle Frontiere”.

I luoghi della città di Agrigento, anch’essi protagonisti del racconto,hanno contribuito a rafforzare il messaggio del film in quanto simbolo del valore arricchente dell’incontro tra culture diverse. Danile e Lazzaro dedicano la targa ricevuta da AIF ai giovanissimi attori esordienti: Aadil(Cesar Gomez fajardo), Fatima(Chiara Peritore, Mari(Miriam Mancuso), Marco(Gerlando Chianetta) e Giovanni(Alfonso Mallia) e dichiarano che la forza del progetto sono stati e sono loro che, nello spaccato di vita interpretato, rappresentano i sogni e allo stesso tempo le preoccupazioni dei tanti giovani che oggi devono affrontare una realtà sociale e lavorativa non facile. Lo staff di Sikeliafilm, ringrazia quanti hanno creduto e sostenuto il progetto fin dall’inizio, Caritas Diocesana Agrigento, Fondazione MondoAltro, Ass. Acuarinto, BCC Agrigentino che hanno riconosciuto, prima di altri, il valore dei contenuti del film poi premiato da AIF , associazione di formatori professionisti che da anni convintamente punta alla formazione come materia prima alla quale puntare per lo sviluppo socio economico del nostro paese.