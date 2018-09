Aragona, Calogero Latino: “voglio diventare un grande pasticcere”

Appena diplomato nella prestigiosa scuola Cast Alimenti – unica scuola in Italia ad offrire corsi specifici per tutti i mestieri del gusto in aule-laboratorio specificatamente attrezzate – Calogero Latino, uno dei figli dei titolari della famosa pasticceria “La Preferita” di Aragona si racconta ai nostri microfoni.

Passione, sacrificio e tanta voglia di fare, sono le doti che abbiamo riscontrato nel giovane pasticcere.

“Voglio coniugare tradizione siciliana e gusto – afferma Calogero – e frequentare la scuola di Iginio Massari è stata un’esperienza magnifica. Questo lavoro è la mia vita. In questi otto mesi che sono stato alla Cast Alimenti, mi è sembrato di stare in paradiso e sono stato guidati dai più grandi pasticceri a livello mondiale. Ho una passione per la pasticceria francese, che vorrei amalgamare con i prodotti tipici del nostro territorio”.