Alla Fortitudo Agrigento il derby d’estate. I biancazzurri vincono con il punteggio di 77 a 75. Parte forte la Fortitudo, ancora orfana di Bell e Pepe, imponendosi con un parziale di 23 a 15. Trapani nel secondo quarto viene fuori e prova ad inguaiare Agrigento. Gli ospiti vanno avanti di una sola lunghezza.

Nel terzo periodo di gioco è la Fortitudo ad andare in difficoltà, i granata impostano una giusta fase offensiva, cogliendo di sorpresa i biancazzurri di coach Ciani. La squadra di Parente si porta avanti con il punteggio di 13-21.

Nell’ultimo periodo di gioco a farla da padrone è l’equilibrio. La Fortitudo, a gare in corso, deve fare a meno di Ambrosin. Per il giocatore una lieve distorsione. Evangelisti prende in mano la squadra, affidandosi anche all’esplosività di Sousa, i biancazzurri escono bene e portano a casa il derby.

Così Coach Franco Ciani a fine partita: “E’ stata un’amichevole interessante, tirata e intensa. Queste partite hanno sempre delle forti componenti emotive. La squadra ha risposto bene, è in crescita rispetto alle uscite precedenti. Riusciamo ad esprimere qualcosa che non è ottimale, ma è un primo step importante. Prossime amichevoli? Mi aspetto delle conferme e dei passi in avanti. Mi auguro di avere presto Bell e Pepe, avendo delle rotazioni e delle meccaniche complete. La conoscenza reciproca è fondamentale”.