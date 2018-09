Archiviata la prima giornata del campionato di Promozione Girone A.

Una giornata che per l’Olimpica Akragas è valsa, non solo la prima sconfitta (a tavolino) ma anche un punto di penalizzazione.

Il presidente Amico ha tentato in tutti i modi di convincere il presidente del Casteltermini a rinviare la partita, ottenendo un “no” senza appello.

Pazienza, non rimane altro che farsene una ragione.

Per la nuova società agrigentina, il campionato inizierà da martedì quando il mister designato, Giovanni Falsone, sarà in sede per mettere su una squadra competitiva. Il nome dell’esperto tecnico (uno dei più vincenti per queste categorie) è già una garanzia per il futuro. Tutto nell’attesa di conoscere il nome dell’imprenditore che prenderà il posto di Giovanni Amico.

Intanto, il primo turno ha visto le vittorie esterne di Albatros Fair Play (sul campo del Kamarat) per 3-1 e del Monreale sul Vallelunga (1-0). Vittoriose anche Villabate, Oratorio S. Ciro e Giorgio e Vis Borgo Nuovo. Pari tra Don Bosco Partinico e Don Carlo Misilmeri e Libertas 2010 e Balestrate.

Ecco i risultati, la classifica ed il prossimo turno:

Casteltermini – Olimpica Akragas 3-0 a tavolino

Don Bosco Partinico – Don Carlo Misilmeri 1-1

Kamarat – Albatros Fair Play 1-3

Libertas 2010 – Balestrate 0-0

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Football Club Gattopardo 2-0

Vallelunga – Monreale 0-1

Villabate – Cinque Torri Trapani 2-1

Vis Borgo Nuovo – Salemi 1930 1-0

Classifica

Casteltermini 3

Albatros Fair Play 3

Oratorio S. Ciro e Giorgio 3

Villabate 3

Monreale 3

Vis Borgo Nuovo 3

Don Bosco Partinico 1

Don Carlo Misilmeri 1

Balestrate 1

Libertas 2010 1

Cinque Torri Trapani 0

Salemi 1930 0

Vallelunga 0

Kamarat 0

Football Club Gattopardo 0

Olimpica Akragas -1*

*Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 16/09/18

Albatros Fair Play – Villabate

Balestrate – Casteltermini

Cinque Torri Trapani – Vis Borgo Nuovo

Don Carlo Misilmeri – Kamarat

Football Club Gattopardo – Vallelunga

Monreale – Don Bosco Partinico

Olimpica Akragas – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Salemi 1930 – Libertas 2010