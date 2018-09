Prime fatiche al PalaMoncada per la prima uscita di stagione. In campo, in amichevole, la Fortitudo Moncada Agrigento e la Green baskt Palermo. I biancazzurri orfani di Bell e Pepe, sono riusciti a fare divertire i tifosi biancazzurri. I primi punti della stagione sono stati firmati da Tommaso Guariglia. In campo anche i centimetri del giovanissimo Paolo Nicoloso.

Top scorer di giornata è il neo arrivato, Edoardo Fontana. Per lui 22 punti a referto. Il primo periodo di gioco si chiude con il punteggio di 22 a 17 per i padroni di casa. Nel secondo periodo di gioco spazio anche a Paolo Rotondo. In cabina di regia Giuseppe Cuffaro, che ha servito palloni giusti ad Ambrosin ed al capitano Evangelisti.

Bene Dimitri Sousa al primo impegno con la maglia della Fortitudo, per lui 14 punti. Solidità sotto canestro mostrata da Cannon e Zilli.Il terzo periodo è ancora ad opera di Agrigento, con il punteggio di 22 a 17. Nell’ultimo quarto esce bene Palermo, che con Lombardo e compagni riescono a portare via l’ultimo periodo di gioco. Hanno “abbracciato” la Fortitudo un centinaio di tifosi, per un sabato pomeriggio a base di basket e sorrisi.

Il tabellino

Fortitudo Moncada Agrigento 90

Trupia, Rotondo 6, Cannon 12, Evangelisti 6, Cuffaro, Fontana 22, Dimitri 14, Indelicato, Ambrosin 6, Guariglia 13, Nicoloso 2, Zilli 9. All Ciani

Green basket Palermo 68

Biondo, Dal Maso 9, Svoboda 12, Giancarli 5, Migliorelli 3, Paunovic 5, Lombardo 16, Romanò 2, Caronna 9, Lombardo A., 7. All Verderosa

Franco Ciani: “La prima partita dopo quindici giorni di preparazione, lascia in sospeso qualsiasi forma di giudizio. Nei primi tre quarti di gara abbiamo messo in campo un buon atteggiamento. La difesa? Abbiamo avuto qualche riscontro inferiore. Palermo è già alla terza partita, noi siamo meno pronti. La sostanza ci ha dato dei riscontri importanti su qualche singolo. I nuovi? Sono molto volenterosi. Questo è importante”.