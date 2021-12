Agrigento, non è solo Valle dei Templi e per il futuro guarda con fiducia al suo meraviglioso mare: il Mediterraneo. Sulle sinuose dune del lungo litorale di San Leone da stasera risplendono le luci di una corolla di alberi di Natale. Visibili dal mare e dalla città arroccata sul Colle dell’antica Cattedrale, gli alberi sono come delle comete, simboli da seguire per un cammino di ripresa, di salute e di speranza. Il tramonto ha offerto uno dei suoi scenari più belli e, mentre il sole si tuffava sul mare calmo, si sono accese le luci e così sarà ogni sera fino all’Epifania.

La magica atmosfera natalizia per la prima volta si è estesa fino al mare sulle spiagge frequentate anche nel periodo invernale, meta preferita soprattutto dai giovani. Agrigento brilla dunque in ogni quartiere con grande partecipazione di pubblico, con l’entusiasmo e la gioia dei bambini e un programma ricco di eventi. Lo hanno chiamato “Destinazione Agrigento” col preciso intento di rivolgersi ai numerosi visitatori, che scelgono la città come meta turistica, per invitarli a trascorrere le feste in un territorio che offre arte, cultura, buon cibo e divertimento.

L’iniziativa è del Comune di Agrigento, col patrocinio dell’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana e in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.