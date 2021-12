C’è anche l’Istituto Comprensivo “Guarino” di Favara tra le scuole che hanno ottenuto un riconoscimento nell’ambito della sesta edizione del Concorso nazionale “Matteotti per le scuole” rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

E’ stato infatti particolarmente apprezzato il video realizzato dalla docente di Lettere referente del progetto, Manuela Cascino (nella foto) e da alcuni alunni che lo scorso anno frequentavano l’I.C.Guarino di Favara diretto dalla dirigente scolastica Bruccoleri e che adesso si sono goduti il momento della premiazione collegandosi online per rivivere ogni momento (nella foto Flavia Palumbo, Ignazio Cascio, Alessandra Caltagirone).

“Mi emoziona sempre vedere l’entusiasmo che i ragazzi riescono a mettere nelle varie iniziative proposte. Credo che non esistano alunni svogliati o pigri ma semplicemente alunni che vanno guidati, spronati e valorizzati” – ha detto la docente Cascino dopo l’intensa giornata di ieri che le ha dato grandi soddisfazioni. Soddisfatta anche la dirigente scolastica Bruccoleri dell’Istituto Comprensivo Guarino che ha elogiato gli ormai ex alunni e la docente per aver messo in evidenza tutto il lavoro fatto a scuola su un argomento tanto interessante”.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, la Fondazione Giacomo Matteotti – ETS e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, per l’anno scolastico 2020/2021, si inserisce in un piano di interventi complessivo che il ministero promuove da anni per la formazione dei giovani alla cittadinanza attiva ed alla conoscenza delle istituzioni democratiche.

In questa edizione, i partecipanti al Concorso sono stati chiamati sviluppare la traccia “Giacomo Matteotti: la dignità della persona, la partecipazione e l’inclusione sociale”.