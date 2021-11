Ricordi, emozioni, aneddoti, foto, filmati, maglie storiche, cimeli sportivi e soprattutto tante testimonianze di vecchie glorie. È stata una gran bella festa quella organizzata al Castello Chiaramontano in occasione dei 50 anni dello stadio comunale, dal 1997 dedicato a Giovanni Bruccoleri. Una sala del Collare gremita di sportivi, dirigenti, giocatori attuali e vecchie glorie per raccontare una pagina di storia non solo sportiva di Favara. A volere con entusiasmo l’iniziativa l’assessore comunale allo sport Angelo Airò Farulla, il sindaco Antonio Palumbo, il vice Antonio Liotta ed il presidente della SSD Pro Favara Rino Castronovo che, insieme al vice presidente del nuovo consiglio comunale Ignazio Sorce hanno dato il benvenuto agli ospiti.



















La serata, coordinata dal giornalista Giuseppe Piscopo, responsabile dell’area comunicazione della Pro Favara, e con i contributi di Lillo Pecoraro ed Umberto Re ha visto la partecipazione dei massimo vertici nazionali, regionali e provinciali della Lega Calcio, Figc e Coni Sandro Morgana, Santino Lo Presti, Stefano Valenti, Angelo Caramanno e Antonella Attanasio. Tantissime le vecchi glorie presenti, che hanno vestito sia la maglia biancazzurra dell’U.S Favara che quella gialloblù della Pro Favara. Ricordati, alla presenza dei familiari, con emozione i tanti atleti che ci hanno lasciato e protagonisti di epiche sfide e i presidenti Filippo Lentini, Totò Saieva ed l’allenatore Giovanni Bruccoleri, Ma sul terreno prima in terra battuta e poi in erba sintetica dello stadio di piana Traversa sono stati centinaia gli atleti con le maglie di tante società sportive come l’Atletico Favara, la Virtù Favara, il Mundial club, il Fawar, la squadra femminile della Nuova Favara oltre a tante scuole calcio. Una passione per il pallone che coinvolge migliaia di tifosi e che nasce ancora prima della realizzazione dello stadio “Bruccoleri” con la presenza a Favara negli anni 50/60 della Libertas Favara, della Juve Club e della gloriosa Chiaramontana, squadre che giocavano nel campetto dei Padri Vocazionisti. Nel corso della serata numerosi gli interventi di ex giocatori e altri ospiti che hanno ricordato importanti episodi legati allo stadio: Carlo Pullara, Antonio Giudice, Renato Bottone, Gioacchino Montaperto, Michele Bellavia, Totò Vullo, Nino Di Fatta, Giovanni Montaperto, Paolo Cilona.

Alla presenza anche dell’attuale rosa della Pro Favara e del tecnico Francesco Tudisco, il presidente Rino Castronovo ha presentato il progetto finanziario con 700.000 euro dal Ministero dello Sport e che riguarda l’ammodernamento ed efficientemento energetico dello stadio.

Presenti in sala tantissimi attuali dirigenti ed ex presidenti e atleti: Nello Butticè, Giuseppe Castronovo, Peppe Cusumano, Carmelo Vullo, Giacomo Bruccoleri, Totò Alba, Gino Mendolia, Angelo Sciortino, Antonio Ciccotto, Antonio Giudice, Tano Nasone, Peppe Palumbo Piccionello, Carmelo Fanara, Totò Sciara, Mimmo Castronovo, Ciccio Pitruzzella, Carmelo Trupia e tanti altri.

La serata ha avuto un omaggio musicale con il cantautore Lillo Puccio con l’inno “Pro Favara squadra del cuore”, suonata al piano.