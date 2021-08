Vizi Capitali torna alla Valle dei Templi il 27 agosto, alle 21,00.

All’ombra di Giunone si ripete la magia, per l’ultima messinscena in programma di uno spettacolo imperdibile.

Scritto da Gaetano Aronica, prodotto dalla Fondazione, in collaborazione con il Parco Valle dei templi, lo spettacolo è reduce da un tour per la Sicilia che ha registrato un notevole successo di pubblico. Una scommessa accettata e vinta; unire il teatro a luoghi speciali, andare in scena nelle nostre incredibili aree archeologiche, fondersi in scenografie naturali che sono parte della nostra storia e del nostro patrimonio per creare atmosfere irripetibili.

Scritto in una sola notte da Gaetano Aronica, lo spettacolo, si ispira liberamente alle opere di Aleksandr Puskin e Apuleio di Madaura.

In Vizi Capitali confluiscono energie, passioni e impegno. A firmare la regia, lo stesso Gaetano Aronica e Giovanni Volpe. I costumi e le scene sono di Flavia Cocca. Insieme a Gaetano Aronica, in scena, la Compagnia del teatro Pirandello: Ilaria Bordenca, Franco Bruno, Silvia Bruno, Emanuele Carlino, Noemi Castronovo, Silvia Frenda, Marcella Lattuca, Fabrizio Milano, Giovanni Moscato, Viola Provenzano, Nicola Puleo, Stefano Trizzino.



Disegno luci e suono Giovanni Volpe

Aiuto regia Gabriele Ciraolo, Arianna Vassallo

Assistente regia Claudia Volpe

Assistente scenografo Francesco Di Stefano

Service Prostudios Christian Vassallo.