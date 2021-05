Un aeroporto segreto e degli aerei da guerra in fondo al mare

Storie rimaste sconosciute che riemergono con forza dal passato fra aeroporti fantasma, aerei da combattimento ritrovati in fondo al mare e imprese fatte di coraggio ma intrise di lacrime e dolore. E’ quanto realmente successo in un tratto di mare e di territorio siciliano che per una infausta scelta del destino è stato protagonista di tante guerre e di mille combattimenti. L’area di mare è quella che va da Cattolica Eraclea a Sciacca passando per Ribera. I suoi fondali hanno custodito a volte per secoli, altre volte per decenni, le tracce degli scontri armati tra i più importanti della storia. Le ultime grandi battaglie aeree sono state quelle della Seconda Guerra mondiale tra gli alleati e l’asse italo-tedesco.

Grazie a delle straordinarie immagini subacquee e ai ritrovamenti di materiale top-secret sono state ricostruite le vicende di quei giorni di strategie, vittorie, sconfitte, lacrime e sangue. Una lunga ricerca portata avanti dallo storico ed esperto subacqueo Mimmo Macaluso dà nuova luce a delle pagine per tanto tempo dimenticate.

Un avvincente percorso anche fra le trame dei servizi segreti americani del tempo che preparavano lo sbarco alleato in Sicilia, le fantomatiche ville bunker e le tante storie di chi ha combattuto credendosi, a torto o a ragione, dalla parte dei giusti. E’ tutto raccontato nel nuovo episodio di Fuorimediala la serie Youtube realizzata da FUORIRIGA: un lungo viaggio in Italia, fra le vicende di luoghi, uomini e donne.