Ad Agrigento premiati i Campioni siciliani delle 4 ruote

Grande festa con quasi 600 ospiti per la Premiazione dei Campionati Siciliani di automobilismo e karting, che si è svolta ad Agrigento nella serata di venerdì 8 marzo. I migliori protagonisti di Karting, Slalom, Rally, Regolarità e Velocità Montagna hanno ricevuto i meritati trofei durante la Cerimonia loro dedicata dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.

Con i più altisonanti nomi dello sport delle 4 ruote dell’isola si sono congratulati il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il Direttore delle attività Sportive dell’ACI Marco Ferrari e molti dei Dirigenti della Federazione, tra cui erano presenti diversi componenti della Giunta e Presidenti delle Commissioni.

A fare gli onori di casa Armando Battaglia, Delegato Regionale ACI Sport, oltre che componente della Giunta Sportiva, unitamente al coordinatore della Delegazione Daniele Settimo, Presidente della Commissione Rally. Il noto team manager di F.1 e apprezzato talent scout Giancarlo Minardi ha premiato i campioni del Karting, dai giovanissimi ai più esperti ed ai protagonisti della categoria – palestra dell’automobilismo ha ricordato: -“Impegno, tenacia, costanza e sacrificio sono alla base del successo”.

Il Presidente Angelo Sticchi Damiani ha sottolineato l’impegno di ACI a supporto dello sport e della passione della Sicilia “Ciò che ACI sta facendo da alcuni anni in Sicilia è un atto d’amore verso questa terra. Abbiamo questa grande volontà di riuscire a valorizzare ancora di più la Targa Florio. Un lavoro che prosegue da alcuni anni per ridare alla Targa ciò che merita. Il nostro interesse è verso l’Autodromo di Siracusa e la sua prestigiosa storia, come seguiamo con attenzione ciò che sta succedendo a Pergusa, grazie all’impegno del nuovo Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Enna. La Sicilia è terra di grande tradizione sportiva e di grande passione per l’automobilismo. Fertile vivaio nel quale continuano a crescere ottimi piloti in ogni categoria”-.

Dei progressi del lavoro della Delegazione, grazie al proficuo dialogo diretto con ogni realtà sportiva della regione, ha poi parlato Armando Battaglia, che ha ringraziato i presenti per la partecipazione e gli sportivi per la passione mostrata.

L’impegno a favore della crescita sportiva della Sicilia da parte della Delegazione è stato sottolineato da Daniele Settimo, che ha espresso apprezzamento per il lavoro dell’intero staff isolano ed in particolare per quello del Delegato Battaglia.Boato del pubblico nel momento riservato ad Andrea Nucita, il talentuoso pilota messinese vincitore della 102^ Targa Florio; per Anna Andreussi apprezzata navigatrice, nonché componente della Commissione Rally, pluri vincitrice della Corsa più antica del Mondo al fianco di Paolo Andreucci, il pilota toscano 11 volte Campione Italiano che ha inviato un video saluto; ma anche per Fabio Andolfi, il driver ligure protagonista italiano nel mondiale rally.

Applausi per tutti i vincitori di classe e per i campioni siciliani di ogni specialità. Particolare entusiasmo durante la consegna dei riconoscimenti ai coloro che hanno portato in Sicilia dei titoli tricolori: i Campioni Italiani Rally Autostoriche 3° Raggruppamento Natale Mannino e Giacomo Giannone; il Campione Italiano GT Davide Di Benedetto con la Scuderia Island Motorsport ed il Campione Italiano TCR Salvatore Tavano; tutta la squadra karting che ha rappresentato la Sicilia alla Coppa delle Regioni. Finale di serata dedicato al Campione Italiano Velocità Montagna Gruppo E2SS Domenico Cubeda che ha alzato il Trofeo di Campione Siciliano Velocità in Salita.