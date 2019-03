La “Mandorlara” al clou: arriva Peppe Giuffrè

Arriva in città Peppe Giuffrè il cuciniere e per due giorni sarà Il testimonial di Mandorlara 2019.

Domani mattina al 5° concorso tra ristoratori in qualità di presidente decreterà il piatto dell’eccellenza con una giuria importantissima composta da: Gioacchino Sensale, Max Ballarò, il Presidente dell’ente Parco Valle dei Templi, Bernado Campo e Gianfranco Latino, Presidente regionale alimentaristi CNA e Nicolò Severino per la delegazione AIS di Agrigento. Mattinata importante quindi all’istituto Nicolò Gallo che si completerà con la presenza del gruppo della Moldavia partecipante alla 74 Festa del Mandolro in Fiore.

Peppe Giuffrè farà inoltre un’incontro con gli studenti dell’Ambrosini nella mattinata di giovedi, per chiudere il pomeriggio con uno spettacolo vero e proprio al Palcongressi quando a partire dalle ore 18,00, sarà accompagnato da Marcello Matteucci per una performance di cucina artistica senza prevedenti.