MTB, la Racing Team sale sul podio di Nizza di Sicilia

Domenica a Nizza di Sicilia (ME) si è svolta la 3 prova del campionato regionale di Cross Country.

Nel campionato più competitivo della regione più di duecento gli atleti schierati sui nastri di partenza. Tanti i ragazzi del D. S. Totò che salgono sul podio: Per la categoria “Esordienti”, 2 posto per Chiara Vitello, 3 posto per Joan Pedro Fazio e Alessio La Porta.

Nella categoria “Allievi”, 2 posto per Giuseppe Reina; nella categoria “Junior Sport”, secondo posto per Maksym Mikenin e, nella categoria “Under 23” secondo posto per Dario Marchica.

A Verona, agli Internazionali d’Italia, su circa 150 partenti, Matteo Amella chiude la prova al 34 posto, 77 posto per Salvatore Ricca.