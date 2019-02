Ciclismo, altra domenica di podi per il Racing Team

Il Racing Team Agrigento, continua a conquistare podi anche nella seconda domenica della stagione.

Nello splendido scenario del parco Castello di Donna Fugata a Ragusa, i ragazzi del DS Totò D’Andrea si sono distinti su un percorso abbastanza tecnico. Nella categoria agonistica, Giuseppe Reina e Matteo Amella conquistano il secondo posto mentre Chiara Vitello si classifica terza.

Nella categoria amatoriale Junior sport, Maksym Mikenin conferma la sua ottima forma bissando il successo ottenuto nella gara precedente a Siracusa.

In netta rimonta Alessio La Porta, Salvatore Ricca, Joan Pedro Fazio, Tommaso Sabella, Calogero Guardino, Giuseppe Sabella e Salvatore Burgio.

Buona anche la prestazione degli atleti Racing impegnati su strada a Catania nel “Giro dello Sferro” con Analfino e Cinquemani che hanno condotto una gara d’attacco confermando una condizione in crescita. Analfino, in particolare, è stato protagonista di una fuga in solitaria al 23° chilometro che lo ha portato a tagliare per primo il traguardo volante prima di essere ripreso in vista del GPM dove è transitato in seconda posizione.

Domenica prossima, Amella e Ricca saranno impegnati a Verona per gli internazionali d’Italia mentre gli altri atleti saranno alla terza prova di Coppa Sicilia a Nizza di Sicilia.