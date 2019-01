Segnalazione tratto condotta fognaria scoperto, ricadente nel tratto di spiaggia in prossimità della Villetta Sandro Pertini a San Leone

La Girgenti Acque, avendo costatato lo stato di deterioramento di un tratto della condotta di mandata del sollevamento fognario “Pubblica Sicurezza” in località San Leone nel Comune di Agrigento, causato dalle mareggiate, si è attivata per porre in essere quanto necessario per intervenire.

Già in data 31/10/2018, è stata inoltrata agli Enti competenti la richiesta di autorizzazione ad accedere con mezzi meccanici in area demaniale marittima, sulla spiaggia denominata “Mare Nostrum”, per effettuare l’intervento di sostituzione e ricoprimento del tratto di condotta premente soggetto alle mareggiate.

In data 14/01/2019, l’Area 2 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha inviato “l’Autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 30 del Codice della navigazione e del D.A. 148/GAB/2012 per l’intervento di sostituzione e ricoprimento di un tratto di condotta premente del sollevamento fognario denominato Pubblica Sicurezza in località San Leone – Comune di Agrigento” (che si allega in copia).

Tenuto conto delle avverse condizioni meteo-marine annunciate dal bollettino “meteo mare di San Leone” fino alla giornata di domenica 20 Gennaio, l’intervento sarà effettuato in condizioni di sicurezza, nei giorni immediatamente successivi.

Tuttavia, ritenendo necessario intervenire definitivamente e preventivamente, per evitare i rischi derivanti delle mareggiate, il Gestore ha proposto all’Autorità d’Ambito con nota prot.4512 del 18/01/2019 di indire una pre-conferenza dei servizi al fine di valutare ipotesi progettuali idonee a una soluzione che metta la condotta in sicurezza e prevenga eventuali danni ambientali.