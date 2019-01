Paolo Collavini è il nuovo coach della Pallavolo Aragona

La Società Pallavolo Aragona comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Paolo Collavini, che subentra al dimissionario Francesco Eliseo.

Romano, classe 1967, Paolo Collavini ha ricoperto, giovanissimo, il ruolo di vice-allenatore alla Sirio Perugia (A1 nella stagione 99/00) e a Roma (A2 nelle stagioni 00/01 e 01/02) prima di ottenere l’incarico di head coach a Roma (A2) nella stagione 02/03. Dopo un ritorno a Perugia (A1) nelle vesti di assistant coach (stagione 03/04) prende ad affiancare agli incarichi di head coaching di compagini della massima serie cadetta, un importantissimo lavoro con le rappresentative giovanili nazionali raggiungendo importantissimi traguardi.

Dopo aver ottenuto una promozione in B1 con Nocera Umbra (stagione 05/06), nella stagione 06/07 è sulla panchina di Aversa con cui giunge ad un soffio dalla promozione in A2. Due stagioni fa è stato il principale artefice della miracolosa salvezza raggiunta dalla Lu. Vo Arzano in serie B1. Nella stagione 2017/2018 ha allenato la Givova Scafati in B1.

Dopo aver raggiunto l’accordo con il presidente Nino Di Giacomo, coach Paolo Collavini ha dichiarato: “Allenare la Seap Aragona è per me una sfida entusiasmante e ricca di fascino. Lavoreremo tantissimo per cercare di arrivare primi. L’obiettivo del salto di categoria mi stimola tantissimo a dare il massimo. Devo ringraziare il Presidente Nino Di Giacomo per avermi dato questa possibilità. Torno ad allenare in Sicilia a distanza di otto anni dall’esperienza a Siracusa e questo per me è un grande orgoglio perché amo questa terra. Non vedo l’ora di dirigere il primo allenamento e di conoscere la grande famiglia della Seap Aragona”.

Il nuovo allenatore della Seap Aragona, Paolo Collavini, sarà presentato ufficialmente alla stampa domani, giovedì 10 gennaio, alle ore 16, presso la sala stampa del palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Subito dopo, coach Paolo Collavini prenderà le redini della squadra e dirigerà il suo primo allenamento.