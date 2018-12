Basket, un torneo under 13 per commemorare Pippo Micciché

Straordinaria giornata di sport e di convivialità quella vissuta ieri, 28 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport “Pippo Nicosia”, organizzata dal Panathlon Club di Agrigento con la collaborazione dell’ASD Real Basket con lo svolgimento del 1° Memorial “Pippo Miccichè” – Torneo di pallacanestro Under 13 per ricordare la figura di uno dei soci fondatori del Club alla presenza dei figli Simonetta ed Alfonso.

Avvincente lo svolgimento del torneo con i giovani cestiti di quattro società sportivi che si sono conteso il trofeo che al termine della manifestazione è stato assegnato alla squadra della Real Basket e all’insegna dell’amicizia il consumo del pranzo all’aperto in una giornata di sole …. quasi primaverile che non è raro godere in Sicilia in questo periodo. Molte le persone presenti tra dirigenti, tecnici, atleti e genitori per vivere anche l’evento della consegna della seconda ”Targa Etica” contenente la ”Carta dei Diritti del ragazzo e Doveri dei Genitori nello sport” ad Alessandro Bazan, ideatore e artefice della rinascita del Palazzetto dello Sport di Agrigento e Presidente della Real Basket.

Durante la cerimonia di premiazione l’impegno etico dell’ associazione sportiva, di fronte il Panathlon, è passato attraverso la lettura delle due “carte” da parte di una mamma e di uno dei giovani atleti partecipanti al torneo. Il Club agrigentino con questo evento continua a proporsi sul territorio con l’organizzazione di iniziative attraverso le quali poter trasmettere messaggi tendenti a massimizzare il più possibile la divulgazione dei principi sportivi di lealtà ed onestà, di integrazione sociale, di ricerca di una sostenibilità equilibrata della pratica sportiva, di lotta al doping, di promozione del Fair Play e di rifiuto della violenza. Prossimo appuntamento sarà domenica 30 dicembre, alle ore 18, per la consegna della terza targa alla Fortitudo Moncada di Agrigento prima della disputa dell’incontro del campionato nazionale di serie A2 di basket: Fortitudo Moncada Agrigento- Zeus Energy Group Rieti.