Al PalaNicosia il Memorial “Pippo Micciche”

Il Panathlon Club di Agrigento organizza il 1° Memorial “Pippo Micciché” di pallacanestro, al quale parteciperanno quattro società sportive con atleti appartenenti alla categoria Under 13. La manifestazione nasce per onorare la memoria di uno dei soci fondatori del Panathlon Club di Agrigento, scomparso lo scorso anno, per ricordarlo come figura di riferimento del mondo sportivo agrigentino e di quello cestistico in particolare.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere e incentivare i valori del fair-play e del rispetto nello sport giovanile e della pallacanestro in particolare, secondo quelli che sono i principi ispiratori del Panathlon International.

Il Memorial avrà cadenza annuale.

In questa edizione le Società partecipanti sono:

• ASD Real Basket Agrigento;

• ASD Studentesca Licata;

• ASD Athletic Sport Canicattì;

• ASD Pallacanestro Marsala.

La formula di svolgimento prevede, in un’unica giornata, due incontri di semifinale nella mattinata e nel pomeriggio le due finali: 3° e 4° posto e 1° e 2° posto.

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 dicembre alle ore 9,00 presso il Palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento, gentilmente concesso dalla Società Real Basket di Agrigento.

Nel pomeriggio, subito dopo la prima finale, sarà consegnata al Presidente della Real Basket Agrigento, la Targa Etica del Panathlon International contenente la “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” e la “Carta dei doveri dei genitori nello sport”, che viene assegnata alle società più meritevoli, per la successiva affissione esterna. La targa diventa, così, uno strumento di diffusione dei principi del Panathlon International e di promozione dei suoi valori etici, un invito perché giovani atleti ed i loro genitori si conformino ai puri principi dello sport, che nato come divertimento e gioco, tale deve restare anche nell’odierno variegato orizzonte professionistico.