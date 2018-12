Calcio giovanile, bilancio positivo per l’Athena

Bilancio positivo per l’Athena che nel fine settimana conquista tre vittorie ed una sola sconfitta.

Senza dubbio la vetrina spetta alla compagine UNDER 14 del tecnico De Rosa che espugna il “De Simone” di Siracusa con un perentorio 4-0, al termine di una gara giocata in maniera impeccabile dai ragazzi agrigentini. Sugli scudi l’attaccante Violante autore di una tripletta a cui si aggiunge la rete di Zammito. Grazie a questa vittoria l’Athena consolida il primato in classifica.

Ancora una vittoria per UNDER 16 2004 che batte tra le mura amiche il Citta’ di Gangi con il risultato di 4-0 grazie alla doppietta di Bruno e alle reti di Sabbar e Ingrao. La squadra allenata dal tecnico Sorce, pur non facendo classifica sta disputando un ottimo campionato.

Viaggia spedita a punteggio pieno l’UNDER 15 Provinciale che a Favara contro la Virtus conquista la settima vittoria su altrettante gare di campionato, risultato finale 4-3 grazie alle doppiette di Bruno e Bartolomeo.

Esce sconfitta invece l’UNDER 16 del tecnico Miccichè che perde contro la capolista Real Catania con il risultato di 3-1 maturato nei minuti finali. La squadra agrigentina stava portando a termine l’impresa di fermare i primi della classe, ma sul risultato di 1-1 in piena zona cesarini subisce un micidiale uno-due che fissa il risultato finale sul 3-1 per gli ospiti.

Adesso tutte e quattro le formazioni osserveranno il riposo per la pausa natalizia, il campionato riprenderanno il 5 e il 6 gennaio.