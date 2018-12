La “Partita del cuore biancazzurro”, ecco chi sarà la madrina

Sarà Alessia Cammarota, la madrina della Partita del CUORE BIANCAZZURRO.

Ex corteggiatrice nel fortunato programma di Maria De Filippi, Uomini & Donne, Alessia oggi è sposata con l’ex tronista dello stesso programma, Aldo Palmeri, che invece scenderà in campo con la formazione delle All Stars Sicilia.

Un motivo in più per chi non è proprio appassionato di calcio, per venire allo stadio esseneto, lunedì 17 dicembre, alle ore 14.30

Oltre alla coppia televisiva, altri personaggi dello spettacolo, verranno ad Agrigento, come il presentatore catanese Salvo La Rosa, l’attore e comico Gaetano Pappalardo, il modello e attore Michelangelo Antinoro, il modello Walter Zappalà, l’attore di scherzi a parte David Simone Vinci.

In campo anche diversi giornalisti, come Anthony Di Stefano, Francesco La Rosa, Daniele Lo Porto, Alberto Cigalini, Angelo Scaltriti.

Tra i calciatori ed allenatori, non mancheranno l’appuntamento i vari Baiocco, Mascara, Pantanelli, Pellegrino, Mazzullo, Alfio Chiavaro (Campione Europero Nazionale Italiana Beach Soccer), Fabio Femiano,Luca Bracciolano, Alfio Timoniere.

Così come Massimiliano Vinti (Amatori Catania Rugby), Rory Di Benedetto (Autore musicale), Angelo Maugeri (Critico televisivo), Giuseppe Russo (Editore Radiofonico), Maurizio Mirenda (Resp. Rapporti Istituzionali).