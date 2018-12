Calcio: Canicattì nuova capolista in Eccellenza, l’Akragas non vince più in trasferta

Da oggi il campionato di Eccellenza ha una nuova capolista. Grazie al pari casalingo del Licata contro il Sant’agata per 0-0, il Canicattì che ha rifilato ben 7 reti al malcapitato Castellammare si è portato in vetta alla classifica superando i cugini gialloblù distanziati, adesso di un solo punto.

In promozione, la vittoria esterna per l’Akragas è diventato un vero e proprio tabù. I biancazzurri di Giovanni Falsone sono stati bloccati sul 2-2 in casa del Monreale. In testa alla classifica sempre il Salemi che adesso vanta ben 11 punti sulla squadra agrigentina. Vittoriose Casteltermini e Libertas 2010, sconfitte Kamarat e Gattopardo.

Ecco i risultati e le classifiche dei campionati di Eccellenza e Promozione.

ECCELLENZA GIRONE A – 13^ Giornata – Ore 14:30

Alba Alcamo – Mussomeli 2-0

C.U.S. Palermo – Sport Club Marsala 1912 4-0 giocata sabato

Canicattì – Castellammare Calcio 94 7-0

Licata – Città di Sant’Agata 0-0

Mazara – Parmonval 1-0

Nuova Città di Caccamo – Pro Favara rinviata per impraticabilità di campo

Partinicaudace – Geraci 0-2

Polisportiva Castelbuono – Dattilo Noir 1-4

Classifica

Canicattì 32

Licata 31

Città di Sant’Agata 27

Mazara 25

Dattilo Noir 23

Parmonval 21

Alba Alcamo 21

Geraci 21

Mussomeli 14

C.U.S. Palermo 14

Sport Club Marsala 1912 14

Castellammare Calcio 94 12*

Partinicaudace 9

Pro Favara 9*

Nuova Città di Caccamo 7*

Polisportiva Castelbuono 2*

*Una partita in meno

Prossimo turno – 09/12/18

Castellammare Calcio 94 – C.U.S. Palermo

Città di Sant’Agata – Mazara

Dattilo Noir – Partinicaudace

Geraci – Canicattì

Licata – Pro Favara

Mussomeli – Polisportiva Castelbuono

Parmonval – Alba Alcamo

Sport Club Marsala 1912 – Nuova Città di Caccamo

PROMOZIONE GIRONE A – 13^ Giornata – Ore 14:30

Albatros Fair Play – Oratorio S. Ciro e Giorgio 0-1

Balestrate – Kamarat 2-0

Casteltermini – Villabate 4-0

Cinque Torri Trapani – Vallelunga 4-1

Don Carlo Misilmeri – Football Club Gattopardo 4-1

Libertas 2010 – Vis Borgo Nuovo 2-0

Monreale – Olimpica Akragas 2-2

Salemi 1930 – Don Bosco Partinico 4-0

Classifica

Salemi 1930 31

Don Carlo Misilmeri 29

Oratorio S. Ciro e Giorgio 29

Monreale 26

Casteltermini 23

Albatros Fair Play 20

Olimpica Akragas 20^

Don Bosco Partinico 18

Vallelunga 18

Cinque Torri Trapani 16

Balestrate 14

Football Club Gattopardo 13

Libertas 2010 13

Kamarat 11

Villabate 10^*

Vis Borgo Nuovo 3*

*Una partita in meno

^Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 09/12/18

Don Bosco Partinico – Cinque Torri Trapani

Football Club Gattopardo – Monreale

Kamarat – Salemi 1930

Libertas 2010 – Olimpica Akragas

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Don Carlo Misilmeri

Vallelunga – Albatros Fair Play

Villabate – Balestrate

Vis Borgo Nuovo – Casteltermini