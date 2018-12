Ravanusa: Sport in Comune 2018, gli atleti paralimpici Maurilio Vaccaro e Vincenzo Amata ospiti d’onore

Saranno gli atleti paralimpici Maurilio Vaccaro e Vincenzo Amata le stelle della manifestazione Sport in Comune 2018, Giornata dello sport paralimpico, in programma a Ravanusa martedì prossimo 4 Dicembre, ad annunciarlo sono stati gli organizzatori con in testa il delegato del Comitato Italiano Paralimpico Giancarlo La Greca nel corso della conferenza stampa svolta presso l’ACSI Sicilia che ha messo a disposizione la propria sede.

La manifestazione che si svolgerà in tutte le province siciliane è organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico e dall’INAL con la collaborazione delle federazioni paralimpiche e le associazioni locali. In provincia di Agrigento si svolgerà a Ravanusa con un ricco programma suddiviso in due momenti, il primo con l’organizzazione di una tavola rotonda ed un dibattito, il secondo con la dimostrazione di varie discipline sportive paralimpiche.

Maurilio Vaccaro atleta paralimpico capace di centrare il 5° posto ai Campionati Mondiali di Paradressage svolti negli Stati Uniti lo scorso mese di Settembre, Vincenzo Amata atleta ipovedente, vice campione Italiano in carica nella disciplina di mezza maratona.

Ricco il programma con la tavola rotonda in mattinata presso la sala conferenze della biblioteca comunale, dove interverranno il Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, il presidente del Consiglio Comunale Vito Ciotta, il consigliere nazionale della FISDIR Luigi Bentivegna, il presidente del CIP Pietro Paolo Puglisi, il presidente dell’ACSI Sicilia Salvatore Balsano, il presidente della FISPES Salvatore Mussoni, il direttore dell’INAIL Sergio Prestamburgo, il dirigente dell’I.C. A.Manzoni di Ravanusa Francesco Porvenzano che parlerà dell’esperienza del progetto SID (Sport Innovazione Disabilità) fatto dell’istituto, inoltre verrò presentato il concorso “Con Lo sguardo nel cuore” a cura della presidente del Centro Amino Onlus di Ravanusa Gina Noto.

Altrettanto ricco il pomeriggio con varie attività sportive presso gli impianti sportvi comunali e con un’altra gradita ospite Giusy Colombo, appuntamento per tutti martedì prossimo a Ravanusa.