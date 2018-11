Qualità della vita, Firetto soddisfatto per la posizione della provincia di Agrigento

Agrigento tra le eccellenze per ecosostenibilità delle amministrazioni locali e sicurezza. Nella classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita, la provincia di Agrigento si attesta tra le prime otto in Italia e guadagna 68 posizioni, mentre sul fronte Sicurezza ne conquista dieci.

“Questo primato dimostra, intanto, che la gestione differenziata dei rifiuti e le politiche di sostenibilità ambientale stanno producendo dei frutti – commenta il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto – e significa anche che, laddove le amministrazioni locali possono incidere direttamente nella soluzione dei problemi, il territorio ne trae benefici tangibili. Altra cosa è invece quel che accade nella Sanità, per cui la limitatezza di visione strategica e di investimenti della Regione fa precipitare Agrigento all’ultimo posto con uno zero tagliato che incide pesantemente sull’intera classifica. La qualità della Sanità agrigentina è sotto gli occhi di tutti, nonostante tante buone professionalità mediche il cui operato è penalizzato e frustrato da ataviche carenze. Tale qualità si misura già al primo impatto con l’accesso al pronto soccorso, si accentua con le note gravi difficoltà per gli esami diagnostici o con la carenza di personale sanitario e parasanitario e ancor più con un generale deficit di risposta al bisogno di salute degli agrigentini. Mi auguro che questi dati siano letti dal presidente della Regione con la nostra stessa apprensione e che si apra una seria riflessione nell’agenda del Governo regionale per affrontare i nodi critici della Sanità in Sicilia a cui aggiungerei i nodi su Trasporti e viabilità che penalizzano ancora oggi fortemente Agrigento. Lo zero sulla Sanità è un indice che grava pesantemente sulla qualità della vita degli agrigentini e nonostante le lusinghiere performance in tutti gli altri ambiti ci ha fatto perdere posizioni”.