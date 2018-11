Sportello Unico per l’Edilizia, Firetto: “Obiettivo raggiunto”

“Obiettivo di programma raggiunto. È stato rilasciato oggi dallo Sportello Unico per l’ Edilizia, per la prima volta nella storia del Comune di Agrigento, il primo permesso di costruire istruito interamente con sistema informatico. L’utente numero uno ha ricevuto copia digitalmente firmata, e, attraverso pec, la stessa è stata trasmessa al tecnico esterno incaricato”.

A darne notizia il sindaco Lillo Firetto e l’assessore all’Urbanistica Elisa Virone, che hanno sottolineato come ciò comporterà meno accessi presso gli uffici, maggiore efficienza e tracciabilità dei procedimenti, quindi più trasparenza. È un percorso che era stato avviato nel 2015 e che per il Comune di Agrigento rappresenta un obiettivo qualificante. Per i cittadini e per i tecnici è garanzia di celerità nelle procedure.