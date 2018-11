Teatro Pirandello, mini abbonamenti per la stagione teatrale

E’ già iniziata anche la campagna per i mini abbonamenti relativi alla stagione 2018-2019 del Teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento.

Infatti, mentre sta per concludersi la campagna abbonamenti per tutti gli spettacoli quest’anno previsti, viene adesso offerta la possibilità di effettuare degli abbonamenti a sei tra le undici rappresentazioni in cartellone usufruendo della gratuità di uno spettacolo.

Così acquistando i biglietti per cinque spettacoli (euro 115 per la platea e per la prima fila dei palchi, euro 90 per la seconda fila dei palchi) sarà possibile seguire sei opere.

Si comunica inoltre che fino a venerdì 16 novembre sarà possibile ritirare gli abbonamenti, previa esibizione della relativa ricevuta, presso il Box Office di via Imera, mentre nei giorni del primo spettacolo (sabato 17 e domenica 18 novembre) gli abbonamenti potranno essere ritirati al botteghino del Teatro.