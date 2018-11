Gioielli: portatori di significati e di un’eleganza tutta da indossare

Dovunque andiamo, siamo consapevoli dell’importanza che i gioielli acquistano quando vengono indossati dalle donne e come questi ultimi si adattano ad ogni momento speciale o anche solo ad una festa. Come ben sappiamo questi oggetti non sono solo accessori in grado di farci distinguere e arricchire il nostro look, ma sono veri e propri portatori di significati e, quando vengono regalati a un’altra persona aiutano ad esprimere, nella stragrande maggioranza dei casi, sentimenti estremamente importanti.

Dunque questa varietà di gioielli, orecchini, collane, anelli o bracciali, cosa potranno comunicare, soprattutto quando vengono regalati a qualcuno di speciale?

Gli orecchini, uno dei gioielli più versatile che possa essere indossato, viene utilizzato come ornamento e possiede un’utilità estremamente pratica. Oggigiorno viene utilizzato da ambo i sessi principalmente come ornamento. Nel mondo maschile, il secondo significato che gli viene assegnato è quello di indicare l’appartenenza a un determinato gruppo sociale mentre nel mondo femminile spesso viene attribuito a uno strumento di seduzione. Questo tipo di gioiello può essere regalato ad amiche e/o parenti poiché non racchiudono un grande significato sentimentale.

Le collane, vanno ben oltre il semplice complemento decorativo e risultano essere un simbolo di grande amore, eros e affetto. Ci sono tante tipologie di collane potendo avere quindi la possibilità di sbizzarrirsi per riuscire a trovare in questo gioiello il riflesso del carattere della persona che lo riceverá. Per poterla regalare a una donna, ci sono tre caratteristiche da tenere a mente: la lunghezza lo spessore e il ciondolo; per quanto riguarda gli ultimi due parametri: per il primo bisogna considerare un massimo di 3 o 4 fili, mentre per il secondo bisogna tenere presente che quando viene acquistata una collana con un ciondolo, quest’ultimo deve essere scelto in modo tale che possa trasmettere al meglio il messaggio alla persona destinataria del regalo. Il ciondolo inoltre, quello semplice e classico che tutti conoscono, ovvero il punto luce, è facilmente abbinabile a qualunque tipo di outfit ed è in grado di dare quel tocco di eleganza rendendolo unico e di classe. In molti casi questo gioiello acquista valori similari a quelli di un anello, spesso infatti si regala in occasioni importanti come a un matrimonio.

L’anello, è uno di quei gioielli che ha un significato ormai indiscutibile e chiaro. Il suo dono acquista un significato particolarmente importante e carico di valore affettivo e sentimentale durante una proposta di matrimonio, quì il suo significato d’amore eterno e duraturo ma anche di fedeltà si esprime in ogni singolo dettaglio in questo piccolo oggetto. L’anello più importante e caratteristico di questo momento prezioso e indimenticabile è il cosiddetto solitario poiché leggende narrano che quell’unica gemma protagonista di questo oggetto rappresenta l’amore immortale che unisce i due innamorati.

Ultimo ma non meno importante è il bracciale, che oltre ad essere un bellissimo e versatile ornamento è un gioiello unisex per eccellenza anche se ovviamente è da tenere a mente il colore, il materiale e lo stile con il quale viene scelto. Costituisce un simbolo di classe quasi come l’orologio, ed è in grado di accompagnare qualsiasi outfit e caratterizzare lo stile della persona che lo sta indossando. Uno dei regali più comuni è il bracciale con l’ancora, un regalo ideale per poter trasmettere un messaggio di legame e stima profondo verso il diretto interessato.

Consapevoli perciò che un gioiello può avere tante qualità intrinseche, oltre che ad essere un’opera d’arte e un ornamento, riesce anche a valorizzare la persona che lo riceve, pertanto non possono mancare al nostro guardaroba soprattutto se siamo soliti partecipare ad eventi eleganti in abito da sera, poiché valorizzano e mettono in risalto le parti del corpo che accolgono orecchini, collane, anelli o bracciali che siano. Quando si avvicina una festività e non sappiamo come esprimere i nostri sentimenti attraverso un regalo sappiamo che un gioiello, qualsiasi esso sia, è sempre un regalo gradito e carico di valore affettivo.