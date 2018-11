Serie B2: turno di riposo per la Seap Aragona, sabato 10 novembre la sfida casalinga contro il Volley Terrasini

La Seap Aragona, dopo aver osservato un turno di riposo nel campionato di serie B2, riprenderà la preparazione atletica a partire da martedì 6 novembre, con due sedute di allenamento al giorno: pesi al mattino, tattica e tecnica nel pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Le biancazzurre torneranno in campo sabato 10 novembre con la sfida casalinga contro il Volley Terrasini per la quinta giornata di andata. Il match si giocherà al “Pala Nicosia” con inizio alle ore 18. Coach Francesco Eliseo conta di poter disporre nuovamente della schiacciatrice Jacqueline Do Nascimento, che sta recuperando da un infortunio muscolare, e della centrale Camilla Macedo, assente finora per un problema di tesseramento, che potrebbe essere definitivamente risolto nelle prossime ore.

Nel weekend, intanto, si sono disputate le gare della quarta giornata del campionato di serie B2. Questi i risultati:

Volley Giarre – Ard Termini Pa 3-1

Castelvetrano – Kondor Catania 2-3

Pedara – Volley Pizzo Calabro 3-1

Nola – Battipaglia 1-3

Volley Reggio Calabria – Nemesi Stabia 3-0

Volley Terrasini – Santa Teresa di Riva 0-3

Riposa Seap Aragona

La classifica:

Santa Teresa di Riva 12 punti

Volley Giarre 10

Volley Reggio Calabria 9

Kondor Catania 9

Pedara 8

Seap Aragona 6

Ard Termini Pa 3

Battipaglia 3

Castelvetrano 3

Nola 3

Volley Terrasini 3

Nemesi Stabia 3

Volley Pizzo Calabro 0

Queste le gare della quinta giornata

Ard Termini – Castelvetrano

Kondor Catania – Volley Giarre

Volley Pizzo Calabro – Nola

Nemesi Stabia – Pedata

Battipaglia – Volley Reggio Calabria

Seap Aragona – Volley Terrasini

Riposa Santa Teresa di Riva