Menfi, nominati i componenti del “Federico II”

Il Sindaco di Menfi, Marilena Mauceri, ha proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Cuturale “Federico II”.

Si tratta di Annarella Scirica, Insegnante della scuola primaria “Istituto Comprensivo S. Bivona”, Giovanna Buscemi, Insegnante della scuola secondaria di I grado “Istituto Comprensivo S. Bivona”, Rosa De Gregorio, Insegnante scuola Secondaria II grado, Margherita Ocello, Rappresentante del Clero, Ignazio Perrone, dirigente responsabile della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, Gioacchino Mistretta, Gaspare Bonfiglio, Accursio Alesi e Gaspare Fabio Migliore.

Si tratta di personalità che, per le proprie competenze, si distinguono nel campo delle attività da svolgere in seno all’Istituzione e che rimarranno in carica, come stabilito dallo Statuto, per tutto il periodo in cui rimarrà in carica lo stesso sindaco.