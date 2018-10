“Pianeta prostata”, convegno del Kiwanis Club Parnaso di Canicattì

Si è tenuto sabato 6 ottobre 2018 alle ore 18 presso la Sala Convegni del Palazzo San Domenico (Centro Culturale) in Piazza Dante a Canicattì il Convegno sul tema PIANETA PROSTATA organizzato dal Organizzato dal Kiwanis Club Parnaso di Canicattì.

Dopo un breve intervento del socio Enzo Cipollina che ha fortemente voluto e contribuito a realizzare il Convegno, hanno porto il saluto ai presenti il Vice Presidente del Kiwanis Club Parnaso, Vincenzo Comparato, il Presidente del Consiglio Comunale, avv. Alberto Tedesco, l’assessore alle Risorse Sportive e Culturali, prof.ssa Katia Farrauto, il luogotenente governatore del Kiwanis International Distretto Italia – San Marino, Divisione 6 Sicilia, dott. Rina Farruggio.

Presente un foltissimo pubblico che ha riempito completamente la sala, con molti medici ed analisti nonché i rappresentanti dei Service Club locali, Kiwanis Club Canicattì, Lions Club Canicattì Castel Bonanno, Lions Club Canicattì Host, Rotary Club di Canicattì, Unitre Canicattì, nonché i soci del Kiwanis Club Parnaso e del Kiwanis Club di Agrigento.

Moderatore l’arch. Massimo Muratore, del Kiwanis Club Parnaso, ha introdotto I lavori il dott. Gabriele Iacona, dirigente medico – urologo presso l’Ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento, il quale ha riassunto lo stato attuale , in campo diagnostico e terapeutico, delle patologie prostatiche.

Ha quindi preso la parola il relatore ufficiale prof. Rosario Leonardi, specialista in urologia e andrologia, nonché consulente in chirurgia robotica presso l’Ospedale San Raffaele Turro di Milano ove opera da tempo. E’ autore di una tecnica laser per il trattamento in day hospital dell’ipertrofia prostatica con preservazione delle funzioni sessuali. Ha conseguito il diploma di chirurgo abilitato all’utilizzo del Robot Da Vinci. E’ direttore del reparto di Urologia della Casa di Cura Musumeci GECAS di Gravina di Catania, nonché del Centro Uro – Andrologico CURA di Acireale.

Il Professore Leonardi ha illustrato, con molti particolari ed animazioni riprodotti sullo schermo, le nuove tecniche mininvasive sia nel campo della diagnostica che in quello della terapeutica, utilizzando la chirurgia laparoscopica e robotica. Ai molti interventi dei presenti, alcuni dei quali hanno portato la loro diretta testimonianza sulla validità delle nuove tecniche, il Prof Leonardi ha risposto puntualmente, esprimendo anche la speranza che al più presto sia utilizzata anche in Sicilia la robotica negli interventi alla prostata, pur essendo necessari forti investimenti in macchinari ed uomini.

Alla presenza del Sindaco, avv. Ettore Di Ventura, ha chiuso i lavori il Presidente del Kiwanis Club Parnaso rag. Gioachino Giardina, il quale ha ringraziato i presenti ed in particolare il prof. Leonardi per la sua esauriente relazione con la quale ha evidenziato come il futuro sia già presente in molti campi della diagnostica e della terapeutica.