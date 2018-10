La Seap Aragona prepara il debutto in campionato

La Seap Aragona intensifica gli allenamenti in vista dell’esordio nel difficile e impegnativo campionato di serie B2. Sabato 13 ottobre, il sestetto biancazzurro giocherà in trasferta contro il Castellammare di Stabia. La partita è in programma alle ore 15:30. È senza dubbio un avversario ostico che annovera nelle proprie fila giocatrici esperte e altre giovani ma di buon spessore tecnico.

La squadra di coach Francesco Eliseo sta preparando la partita nei minimi particolari, con meticolose sedute di lavoro tecniche e tattiche al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

La Seap Aragona partirà alla volta della Campania venerdì mattina. La palleggiatrice Martina Baruffi presenta così la sfida di sabato: “Finalmente inizia il campionato e non vediamo l’ora di scendere in campo, sabato, contro il Castellammare di Stabia. È senza dubbio una trasferta insidiosa e dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità per portare a casa i tre punti.

Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, con la massima determinazione e concentrazione. Vogliamo partire col piede giusto, vogliamo vincere”. Anche coach Francesco Eliseo parla della prima partita di campionato: “Siamo pronti ad affrontare il Castellammare di Stabia. Ci alleniamo da due mesi per arrivare al top della condizione fisica per l’esordio in campionato. La squadra è carica al punto giusto. L’ obiettivo è la vittoria e faremo di tutto per ottenerla, contro un avversario forte e motivato. Per me sarà una partita speciale perché per la prima volta in carriera gioca da avversario in Campania, nella mia terra”.