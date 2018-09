I Tinturia premono play e danno il via a uno spazio multifunzionale dedicato alla musica nello stile della band agrigentina conosciuta in tutta Italia. Il progetto si chiama “Tinturia Play” e coinvolge l’intero gruppo in una grande scommessa dedicata alla musica, ospitata nella sede agrigentina dello Sport Village club, il nuovo quartier generale del gruppo. Il progetto prevede una serie di corsi musicali e laboratori aperti a tutti, dai bambini ai grandi, dai principianti agli intermedi fino ai professionisti. Le lezioni di canto, chitarra, batteria, basso, tastiere, tromba e producer dj saranno tenute da maestri d’eccezione quali gli stessi componenti del gruppo e i loro collaboratori.

Tinturia Play sarà un villaggio musicale dove la musica verrà studiata a 360 gradi. Oltre ai corsi ci saranno laboratori specifici con professionisti che mostreranno come lavorano le figure meno note ma essenziali per gli spettacoli musicali, come ad esempio lo stage manager, il direttore di produzione e il fonico. Con la band ci saranno insegnanti speciali come Tony Brundo, pianista e arrangiatore che ha collaborato con grandi della musica come Carmen Consoli, Mario Venuti e Mannarino: lui insegnerà Tastiera e Arrangiamento. Poi anche Sal Cacciatore, la cantante Alessandra Rizzo, e l’agrigentino Dario Assenzo, producer dj.

«Vogliamo coinvolgere i musicisti che vogliono realizzare i loro sogni, dal principiante all’esperto – ha spiegato Angelo Spataro, batterista della band e fondatore del progetto – facendoli entrare nel mondo Tinturia. Abbiamo deciso di creare qualcosa di unico che potesse dare a tutti l’opportunità di coltivare la passione per la musica, vivendola da una prospettiva differente. Abbiamo immaginato un posto dove il suono diventa mezzo di aggregazione, svago e divertimento. In vent’anni di musica abbiamo raccolto tanto grazie alla nostra gente che ci ha sempre sostenuto e oggi vogliamo dare loro qualcosa di speciale con il nostro bagaglio di esperienze. La sede che ci ospiterà sarà quella dello Sport Village, il nostro nuovo quartier generale e da questa sede vogliamo portare a tutti il nostro mondo e aprire questa finestra a tutti coloro che vorranno vedere la nostra realtà».

Insieme ad Angelo Spataro, ideatore del progetto, ci sarà tutto il gruppo Tinturia, a partire da Lello Analfino, leader della band, anche lui coinvolto nei vari laboratori organizzati. Grazie alla collaborazione di “Punto a capo concerti” la scuola avrà la possibilità di far conoscere gli allievi a delle grandi realtà di produzione.

Il progetto verrà presentato al pubblico domenica 7 ottobre alle ore 18 in un openday allo Sport Village Club (via Esa Chimento – Agrigento) dove verranno presentati gli insegnanti e i corsi.