La Seap Pallavolo Aragona “sbanca” anche Modica e vince la terza amichevole di fila in vista dell’inizio del campionato di serie B2. Il sestetto di coach Francesco Eliseo si è imposta per 3 set a 1 contro una formazione di categoria superiore che punta a disputare un campionato di vertice in serie B1. La Seap Aragona, priva della schiacciatrice italo-brasiliana Do Nascimento, rimasta a casa perché influenzata, ha giocato un’ottima pallavolo, mettendo in mostra un buon affiatamento tra i reparti e una varietà di schemi che hanno esaltato le doti tecniche delle “attaccanti” e delle centrali. Dopo aver perso il primo set 25-20, le ragazze del presidente Nino Di Giacomo, presente a Modica, hanno riassettato le fila, sfoderando una superba prestazione in tutti fondamentali. Il secondo set è stato letteralmente dominato da Macedo e compagne, 25-16. Il terzo set è stato combattuto ed equilibrato fino al termine, ma la Seap Aragona è stata brava a portarlo a casa sul filo di lana, 25-23. Anche il quarto set è stato un predominio delle biancoazzurre che hanno chiuso il parziale 25-21.

Questa la formazione iniziale della Seap Aragona:

Baruffi in palleggio, Biccheri opposta, Macedo centrale, Falcucci e Cammisa martelli ricevitori, Marangon libero, con Composto seconda centrale.

Questa la formazione del quarto set:

Gabriele palleggiatrice, Messina opposta, Cusumano centrale, Falcucci e Cammisa martelli ricevitori, Marangon libero, con Macedo seconda centrale.

Non entrate la schiacciatrice Valente e il secondo libero Sicorello.