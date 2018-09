Non ci sono parole per descrivere il grande successo della prima competizione a squadre promossa dal circuito TPRA-FIT. Denominata Coppa Italia ha visto quasi tutte le province siciliane confrontarsi nei gironi provinciali in sfide che hanno visto competere giocatori dalla classifica 4.3 ai semplici non classificati e che hanno mostrato tutti grande voglia di sport e di tennis amatoriale.

Le prime due formazioni dei gironi di ogni provincia nella fase del Master Cup hanno avuto accesso alla fase finale che si giocherà nel territorio palermitano e per la precisione nel fantastico contesto di città del mare a Terrasini.

Per la precisione si sono qualificate per la fase finale due squadre del Siracusano, 4 dell’Agrigentino, 4 del Trapanese e ben otto del messinese. La nostra provincia è rappresentata dallo storico Circolo del Tennis Agrigento di via de Gasperi, ma ci sono anche lo Sporting Bellavista di Porto Empedocle, il circolo Athena di Grotte e la forte formazione della Passione tennis di Sciacca.

Ebbene si, Agrigento con quattro formazioni è una candidata alle finali del torneo e speriamo che accada e che la prima coppa Italia siciliana vada proprio alla nostra provincia.

Il tennis nell’Agrigentino è da sempre un fiore all’occhiello per lo sport ma questa volta la posta in palio è davvero importante e speriamo che il massimo premio finisca da noi.