La Seap Pallavolo Aragona torna in campo domani pomeriggio, sabato 15 settembre, per affrontare in amichevole la Sifi Kondor Catania, allenata da Agata Licciardello. Entrambe le formazione militano nello stesso girone del campionato di serie B2. Il test match, con inizio alle ore 17, servirà per affinare l’intesa fra i reparti, migliorare la condizione atletica e mettere in atto schemi e situazioni di gioco provati durante le varie sessioni di allenamento, in vista dell’inizio del torneo in programma il prossimo 13 ottobre.

L’allenatore della Seap Aragona, Francesco Eliseo, ha tutte le atlete a disposizione, tranne l’infortunata Pamela Salamone.

La partita si disputerà al palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento. Ingresso libero.