Il Rotary Club Aragona Colli Sicani ancora una volta autore di protagonismo civico.

Si è svolta, infatti, lo scorso 10 settembre a Grotte la cerimonia di donazione al Comune di due Cycas.

Le piante, adesso, abbelliranno la centralissima Piazza Umberto, nello spazio antistante la Chiesa del Carmelo.

La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio alla presenza del Sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, del Presidente del Rotary Club,Vincenzo Mula, e dei soci, Vivi Giacco, Carmelo Sciortino e Fabrizio Caltagirone.

“L’Azione di pubblico interesse – ha commentato Vincenzo Mula – incoraggia ogni Rotariano a trovare modi per migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla comunità in cui vive ed opera e ad agire a beneficio del pubblico interesse. La donazione è un piccolo gesto per contribuire a rendere più bella Grotte anche attraverso il decoro floreale con l’obiettivo, altresì, di promuovere i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro e di valorizzazione degli spazi- conclude il Presidente del Rotary Aragona Colli Sicani”.