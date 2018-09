Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione pervenuta al numero WhatsApp 3920041016:

“Facendo seguito della mia segnalazione nel scorso mese di giugno sulla grave situazione in cui versava la Via sant’Onofrio (strada di fronte al bar La Sosta che collega la SS.115 a contrada Pero) e grazie all’interessamento del Dr. Francesco Miccichè, Referente Igiene Pubblica del Presidio Sanitario di Porto Empedocle avevano provveduto, parzialmente e limitatamente alla zona da me fotografata, all’eliminazione della spazzatura indifferenziata. A distanza di due mesi, in mancanza di interventi da parte del Comune al fine di evitare il perdurare dei comportamenti incivili dei cittadini che abitano nella zona, la situazione non solo si è ricreata ma si è aggravata in quanto a territorio interessato. Le foto che allego documentano solo in parte l’inquinamento ambientale e la situazione sanitaria per chi vi abita o si trova a transitare per detta via. Spero che le Autorita’ a cui questa segnalazione è indirizzata, ognuno per le proprie competenze, prendano atto del problema onde risolvere una volta per tutte tale situazione.

Grazie per l’attenzione. Cordialmente ”