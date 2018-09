L’ira dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Di Caro e Mangiacavallo si abbatte sul presidente della Regione Musumeci: “Le strade agrigentine sono in stato di quasi totale stato di abbandono nonostante le nostre reiterate segnalazioni, rimaste lettera morta. Musumeci intervenga”.

“Assurdo, ignorate le nostre interrogazioni, mentre qui si rischia la vita” denunciano i parlamentari regionali.

“Manti stradali quasi inesistenti, pieni di buche e avvallamenti, con sieri rischi per

l’incolumità degli automobilisti. Lo stato delle strade dell’Agrigentino è, per usare un

eufemismo disastroso. Ma La Regione sembra non accorgersene tant’è che, a dispetto

delle numerose interrogazioni dei deputati regionali M5S, non sembra assolutamente

volere correre ai ripari”.

“La prova lampante – affermano, visibilmente contrariati, i deputati regionali Giovanni Di

Caro e Matteo Mangiacavallo – è il fatto che le strade della nostra provincia sono state

del tutto escluse dagli stanziamenti annunciati nei giorni scorsi dalla Regione per la

viabilità secondaria. Dei 45 milioni stanziati non arriverà nemmeno un euro

nell’Agrigentino per cercare di mettere quantomeno in sicurezza alcuni degli importanti

assi viari che da anni versano in totale stato di abbandono. Le tantissime nostre

interrogazioni con cui abbiamo denunciato i vari casi di pericolosità sono state

completamente ignorate”.

“Dalle nostre parti si rischia la vita ogni giorno – sottolinea Di Caro – e abbiamo potuto

constatarlo de visu nel corso del nostro recentissimo tour sulle incompiute siciliane.

Musumeci intervenga e riveda gli stanziamenti”.

L’elenco delle strade pericolose e fortemente malmesse nell’Agrigentino è quasi infinito.

Di seguito i due deputati indicano le situazioni più gravi, finite negli atti parlamentari

indirizzati all’assessore Falcone, ma rimasti lettera morta.

“Penosa – dicono i due portavoce – è la situazione delle strade che servono i comuni di

Cianciana, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Bivona, Santo Stefano Quisquina

e che permettono di arrivare in poco tempo alla costa zona Eraclea Minoa, Montallegro,

Realmonte (scala dei Turchi), Siculiana e Porto Empedocle. La strada provinciale 32

Cianciana – Ribera da tempo immemore permane in uno stato di di quasi totale

abbandono; idem o quasi per la strada provinciale 45 Montevago – Salaparuta, e per la

provinciale 3 Crocca – Sant’Anna. Pessima anche la situazione della SP 75 Siculiana –

Montallegro, della SP 14 Racalmuto – Montedoro e della strada provinciale 19 San

Biagio Platani – Raffadali”.

“Si tratta – affermano Di Caro e Mangiacavallo – di strade quasi impercorribili,

pericolosissime e che spesso costituiscono le uniche vie di accesso ai paesi della

provincia sempre più isolata e dimenticata da questo governo regionale”.