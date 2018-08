Real Basket: ingaggiato Francesco Anselmo, guiderà le giovanili

L’Asd Real Basket Agrigento comunica l’ingaggio dell’allenatore Francesco Anselmo per le categorie Under 14 e Under 15. Coach Anselmo, inoltre, coordinerà il lavoro della squadra Under 13, che sarà diretta da Alessio Bazan e dal capitano della Fortitudo Agrigento, Marco Evangelisti.

Per Francesco Anselmo, allenatore di grandissima esperienza, si tratta di un vero e proprio ritorno ad Agrigento. È stato l’artefice della promozione della Fortitudo Agrigento dalla serie C/2 alla C/1 nella stagione 2004/2005, anno in cui furono lanciati tantissimi giovani in prima squadra e tra questi l’allora quindicenne Marco Portannese. È stato anche il coach per due anni, dal 2007 al 2009, della squadra di basket femminile di Ribera nel campionato di serie A1. Laureato in Gestione e Organizzazione Sport di alto livello presso la Facoltà di Scienze Motorie di Roma è stato recentemente premiato con la “Palma di Bronzo” dal Presidente del Coni, Malagò.

Il presidente della Real Basket Agrigento commenta così l’arrivo di coach Anselmo: “Francesco Anselmo prima di essere un allenatore è, a mio modesto parere, un grande formatore. È stato per anni il punto di riferimento del settore giovanili delle squadre nazionali per tutta la Sicilia, quindi, non potevamo fare scelta migliore per dare ai ragazzi del nostro settore giovanile una guida così esperta e preparata. È stato lui a cominciare la scalata della Fortitudo Moncada Agrigento che, dopo quella stagione, ha continuato a vincere campionati fino ad arrivare al livello raggiunto oggi. La scelta di coach Anselmo segue una ben precisa linea politica che stiamo intraprendendo, ovvero quella della competenza e dell’esperienza.

Anselmo si occuperà della Under 14 e 15, coordinando anche la Under 13 che sarà seguita da Alessio Bazan, insieme al Capitano della Fortitudo Marco Evangelisti che, negli spazi liberi del suo tempo, comincia a dedicarsi all’insegnamento del Basket. Al coach Anselmo abbiamo aggiunto anche Giovanni Fillari che seguirà le due squadre Under 16 e Under 18. È senza dubbio un gradito ritorno quello di Giovanni che ha già lavorato nella Real Basket lasciando un grande ricordo nei ragazzi e nei genitori che lo hanno sempre stimato e ben voluto. Anche Fillari è una vecchia conoscenza dell’ambiente Fortitudo dove ha lavorato per tanti anni nel settore giovanile”