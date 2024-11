di Daniela Spalanca

L’ I. C. Esseneto di Agrigento, guidato dal dirigente scolastico, Francesco Catalano, dà il benvenuto all’Erasmus +, il progetto di promozione dell’Unione europea che offre opportunità di mobilità tra i popoli e i vari Paesi al fine di raggiungere il benessere scolastico di tanti giovani studenti. Il progetto Erasmus+ nasce con l’intento di promuovere iniziative di mobilità individuale degli studenti e del personale per rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, per ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali e per favorire l’internazionalizzazione delle istituzioni educative. Nel corso di tutto il 2025 circa 25 componenti del personale scolastico, suddivisi fra docenti e personale amministrativo, potranno partecipare ad almeno un’esperienza di mobilità tra cui “job-shadowing”, cioè l’osservazione sul campo e l’apprendimento di pratiche educative innovative adottate da altre scuole europee, presso scuole ospitanti in Spagna, Francia e Polonia, e ancora corsi di formazione presso Europass Teachers Academy per apprendere nuove metodologie e strategie educative per favorire l’inclusione e combattere l’insuccesso scolastico in un contesto di collaborazione, apprendimento reciproco e scambio di esperienze. “Siamo particolarmente entusiasti di questa opportunità che contribuisce al raggiungimento di importanti obiettivi che stanno alla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola- ha detto il dirigente scolastico, Francesco Catalano, perché sarà possibile sviluppare nuove ed efficaci strategie al fine di combattere la povertà educativa, favorire l’inclusione e promuovere il benessere a scuola attraverso metodi di insegnamento inclusivi e la creazione di un ambiente scolastico positivo”. E’ innegabile che l’ampliamento degli orizzonti e l’arricchimento di esperienze attraverso lo scambio culturale e l’apprendimento reciproco fra docenti di diversi paesi europei, porterà sicuramente benefici alla scuola nel suo insieme soprattutto migliorando il benessere fisico e mentale degli alunni. Il logo del progetto sintetizza in modo chiaro e netto il tipo di progetto grazie rappresentazione grafica che mostra un sole nascente che illumina l’atrio dell’Istituto con alle spalle la bandiera dell’Unione Europea che, assieme a paesi quali Francia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Czechia, è co-fondatore del progetto. Il team dell’Erasmus è a lavoro già da diverso tempo. Oltre al dirigente scolastico Catalano vi fanno parte Michela Albano, direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Anna Maria van der Poel, docente referente del progetto, i docenti di inglese della SSGI e della Primaria, rispettivamente Maria Concetta Ragusa e Maria Concetta Vaccaro in collaborazione con altri docenti del Dipartimento di Lingua Straniera (Migliara, Todaro, Cuschera e Mulè) e i referenti per il sostegno e l’inclusione (Rotolo e Saccaro)) e tutto lo staff amministrativo. Il personale che parteciperà alla mobilità nel 2025 sarà selezionato tramite apposito bando interno di selezione.