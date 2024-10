È stata un’edizione interamente dedicata al ricordo di Totò Schillaci la nona edizione del Premio Ussi Estate che ieri sera a Custonaci ha visto premiare i migliori atleti siciliani sul palco di piazza Municipio. In apertura della cerimonia di consegna un video e il ricordo del presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli insieme con il presidente della Federcalcio siciliana Sandro Morgana hanno reso il giusto tributo al capocannoniere dei Mondiali del 1990 morto ieri all’età di 59 anni. A condurre la manifestazione i giornalisti Alessia Anselmo e Valerio Tripi sotto la direzione artistica di Francesco Panasci. Nel corso della serata sono intervenuti la musicista Alessandra Salerno e l’attore Ernesto Maria Ponte. I premi sono stati assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale di specializzazione dell’Associazione Siciliana della Stampa rappresentata ieri sera dal segretario della sezione di Trapani Vito Orlando. A patrocinare la manifestazione la presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana guidata da Gaetano Galvagno; l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo guidato da Elvira Amata; il Comune di Custonaci guidato dal sindaco Fabrizio Fonte; la European Culture University che produce l’evento e la società di servizi Panastudio. I premi, delle targhe in ceramica che richiamano i luoghi simbolo di Custonaci, sono stati realizzati dalla ceramista di Patti Roberta Lembo, dell’artigianato Gallo.

Di seguito l’elenco dei premiati e le relative motivazioni.

GIACOMA CORDIO (Pugilato)

Marsalese, villabatese di adozione, 43 anni. Il 26 aprile 2024 si è laureata campionessa italiana dei pesi mosca battendo ai punti la 19enne romana Aurora De Persio. A giugno ha messo in palio il titolo italiano contro la stessa De Persio perdendo però l’incontro, condizionata da un infortunio ad una mano. Sono 21 le sue presenze in Nazionale. Nel 2023 il passaggio tra i professionisti.

GIACOMO SERGI (Apnea subacquea)

Trapanese, 28 anni, ingegnere meccanico. Lo scorso 30 maggio, nelle acque di Sharm El Sheikh ha stabilito il nuovo record italiano di apnea in assetto variabile senza attrezzi, scendendo alla profondità di 105 metri. Il precedente record, stabilito nel 2021, era di 103 metri. L’atleta trapanese è sceso senza pinne, con l’ausilio di una zavorra e della sola aria dei suoi polmoni, per poi riguadagnare la superficie tirandosi a braccia sul cavo guida.

MARCO MOLLURA (Pallacanestro)

Trapanese, 31 anni il prossimo 11 ottobre, 198 cm di altezza, gioca nel ruolo di ala, ed è il capitano della Trapani Shark. Per lui il 2024 è stato un anno speciale. È stato il primo trapanese ad essere promosso in serie A1 con la squadra della sua città e, dopo quella in scienze motorie, ha centrato quest’anno anche la laurea in giurisprudenza. Figlio d’arte, i suoi genitori sono due ex cestisti, ha iniziato da piccolissimo a giocare a basket. Dopo aver conquistato nel 2011 la vittoria del campionato e la Coppa Italia di serie C, lascia Trapani per giocare col Cus Torino in serie B. Quindi due stagioni in serie C a Cefalù, altra vittoria del campionato, per poi nel 2017 far rientro a Trapani divenendo uno dei protagonisti dell’ascesa della squadra granata ai vertici della pallacanestro italiana.

TRAPANI CALCIO

Dopo il fallimento della vecchia società nel 2020, nel 2021 ricomincia dalla serie D, prima con la presidenza Mazzara e l’anno successivo col giarrese La Rosa che nell’aprile del 2023 cede la società alla Sport Invest dell’imprenditore romano Valerio Antonini. Col neo presidente e con in panchina Alfio Torrisi il Trapani vince i playoff di serie D del girone I. Antonini rimette a nuovo il Provinciale e costruisce un organico di prim’ordine. La squadra granata vince il campionato con 4 giornate di anticipo, stabilendo il record assoluto di media punti nella categoria (2,76) e il record di punti per un girone a 18 squadre (94), con 30 vittorie,4 pareggi e nessuna sconfitta. Vince anche per la prima volta la Coppa Italia di serie D battendo nella doppia finale il Follonica Gavorrano e raggiunge la finale della Poule Scudetto dove però perde per 5-1 dal Campobasso. Dopo 4 anni, quindi, il Trapani ritorna tra i professionisti, in Serie C.

NISSA CALCIO

Come il Trapani, la squadra di calcio che rappresenta la città di Caltanissetta è una delle società siciliane più antiche, con alle spalle diverse stagioni in serie C. Dopo un lungo periodo tra i dilettanti, costellato da diverse vicissitudini societarie, deve il suo recente rilancio ad un altro imprenditore romano, Luca Giovannone, che dopo aver tentato di prendersi il Catania, ha concentrato il suo interesse sulla Nissa. Un anno fa ne diventa il presidente, costruisce una squadra che domina il campionato di Eccellenza conquistando la Serie D stabilendo una serie di record in fatto di punti conquistati (83), reti segnate (71) e una media di 2,4 gol a partita.

HANDBALL ERICE (Pallamano)

Fondata nel 2019 dall’imprenditore trapanese con trascorsi di pallamano in gioventù Norbert Biasizzo, viene iscritta al campionato di serie A2 ma è subito protagonista perché termina la stagione imbattuta (12 vittorie su 12 partite), chiude al primo posto il girone D e viene promossa in serie A1. Lo scorso anno e quest’anno sfiora il tricolore e si classifica al secondo posto perdendo le due finali scudetto. Si rifà vincendo la Coppa Italia di Serie A e la Supercoppa italiana lo scorso 31 agosto a Bressanone contro la squadra campione d’Italia della Brixen Sudtirol. Nell’aprile di quest’anno ha costituito una Polisportiva composta, oltre che dalla Handball Erice, dalla Fenice Volley per la pallavolo e, per il calcio, l’Accademia Trapani militante nel campionato di Eccellenza. Sta ristrutturando a proprie spese un immobile abbandonato da decenni, avuto in concessione dal Comune di Trapani, realizzando un proprio palazzetto dello sport dotato di tutti i servizi.

A.s.d. BRIDGE ADDAURA Palermo

Campione d’Europa per club 2023 e Campione d’Italia nel 2022 e nel 2024. L’ultimo successo a luglio in Canada con la coppia composta da Andrea Manno e Massimiliano Di Franco, componenti la squadra che ha vinto la Springold, uno dei tre più importanti tornei di bridge del mondo che si svolge ogni anno a Toronto, organizzato dall’American Contract Bridge League.

ANTONIO RUSSO (Judo)

Allenato dal maestro Giacomo Mezzero della Bushido Judo di Trapani, ha conquistato quest’anno il titolo di Campione Italiano Under 15. È salito al primo posto nel ranking nazionale della sua categoria ed è uno dei più bravi talenti italiani della specialità.

FUTSAL MAZARA 2020 (Calcio a 5)

Giovane e ambiziosa società mazarese presieduta da Filippo Maggio. Conclude quest’anno al primo posto (con 49 punti) la sua prima partecipazione al campionato di serie B, viene promossa in serie A2 vincendo anche la Coppa Italia. Grazie a questi successi a Mazara del Vallo si è creato un clima di grande interesse ed entusiasmo per il calcio a 5. Si sta rivelando troppo piccolo l’impianto dove attualmente gioca le gare interne la squadra gialloblu.

Asd CITTA’ DI SAN VITO LO CAPO (Calcio)

Giovane società calcistica, ben organizzata, conquista per la prima volta nella storia di San Vito lo Capo la promozione nel campionato di Eccellenza.

DARIO FERRANTE (Atletica)

Maratoneta di Pantelleria, partecipa quest’anno alla 49^ edizione della Ultramatarona del Passiatore, 100 chilometri, da Firenze a Faenza, classificandosi primo nella sua categoria e quarto assoluto. Grazie alla sua passione e al suo entusiasmo sta fornendo a Pantelleria un notevole contributo alla pratica sportiva e alla diffusione dell’atletica in particolare sull’isola.

GIUSEPPE LICATA (Automobilismo)

Ex pilota automobilistico, fondatore e presidente del Kinisia Karting Club che gestisce il kartodromo di Kinisia di contrada Rilievo a Trapani, è uno dei personaggi più noti dell’automobilismo siciliano. Con la società Promoter Kinisia organizza diversi eventi automobilistici, ultimo dei quali domenica scorsa a Custonaci: lo Slalom “Città internazionale dei marmi” valido per il Trofeo Italia Sud e per il Campionato siciliano di slalom.

LOMBARDO BIKES (Ciclismo)

Tra le aziende italiane più note e importanti nella produzione di biciclette, anche da corsa, con stabilimento nella vicina Buseto Palizzolo in provincia di Trapani. Società molto vicina al mondo dello sport e attiva con tantissime iniziative fra cui l’organizzazione della Gran Fondo Lombardo di ciclismo. Ha sponsorizzato il Ciclopride Day, evento dedicato alle due ruote ed alla mobilità sostenibile, e ha fornito una speciale bicicletta all’atleta paralimpico cremonese Andrea Devincenzi per il suo ciclo-viaggio negli Stati Uniti lungo la Blues Highway 61.

PATERNÒ CALCIO

Anche il Paternò è una delle società di calcio siciliane dalle origini antiche. La stagione migliore tra il 1999 e il 2004 sotto la presidenza dei fratelli Lo Bue con il triplo salto di categoria, dal campionato di Eccellenza alla Serie C1. Poi la crisi finanziaria, vicissitudini societarie e il ritorno tra i dilettanti. Dopo la retrocessione lo scorso anno in Eccellenza, quest’anno ha ingaggiato un duello testa a testa con l’Enna. Si piazza al secondo posto ma si rende protagonista nella fase nazionale della Coppa Italia. L’11 Maggio allo stadio Gino Bozzi di Firenze ha battuto 1-0 la Solbiatese ed è stato promosso in Serie D.

MARGHERITA EMILIANO (Sollevamento pesi)

Alcamese, 35 anni, appena 45 kg di peso e 150 cm di altezza. Atleta eclettica che ha praticato diversi sport, negli ultimi anni ha concentrato la sua attività nel sollevamento pesi. Già nel 2021 i risultati di maggior prestigio con la conquista della medaglia d’argento ai campionati italiani nella categoria 45 kg. Poi una pausa, il tempo di mettere al mondo una bella bimba, e quindi il ritorno in palestra. Lo scorso 21 giugno a Roma, ai campionati italiani assoluti, ha sorpreso tutti alzando in totale 122 kg, classificandosi al primo posto e aggiudicandosi il titolo di campionessa italiana della sua categoria.