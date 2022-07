Siete alla ricerca di pezzi introvabili che hanno fatto epoca? Amate il modenariato, le stampe antiche, il vintage? Torna ogni prima domenica del mese il Grammofono mercato dell’antichità e del Modernariato Vintage, che vi dà appuntamento il 3 luglio per vivere una giornata di altri tempi. Questo mercato imperdibile, incastonato al centro di Siculiana, è un scrigno di tesori e curiosità, pezzi rari soffusi di grazia e nostalgia, un motivo in più per visitare Siculiana città degli Sposi , dove le unioni nascono sotto una buona stella, il mare è di una bellezza sconfinata e il centro storico un dedalo di stradine che celano scorci magnifici.

Il Grammofono grazie alla cura degli espositori si candida come un appuntamento di eccellenza per gli appassionati del settore, collezionisti e semplici curiosi. Il Grammofono, promosso dal Comune e dalla pro loco, lo trovate in piazza Umberto I dalle 9 alle 24: è il posto dove gli oggetti raccontano una storia e il fascino retrò e i ricordi diventano vele per viaggiare nel tempo.

In più questa edizione de Il Grammofono si arricchisce di musica a partire dalle 21 con il concerto di Giovanni Croce & Franco li Causi Guitar duo . Un universo di note che creerà un vero e proprio paesaggio sonoro, con i banchi del mercato illuminati, sotto la Torre dell’Orologio in pieno centro storico.

Che aspettate? Un’atmosfera magica, sospesa fra passato e futuro, vi attende.