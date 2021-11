“Le Strade del Cuore” è l’iniziativa itinerante di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, dedicata alla salute cardiovascolare che, da fine settembre, sta toccando diverse città d’Italia per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Con oltre 2.000 persone già sottoposte a screening nelle tappe precedenti, il tour arriva ad Agrigento anche grazie al supporto del Comune di Agrigento e dell’Ospedale S.Giovanni di Dio.

Dopo la tappa di Palermo, “Le Strade del Cuore” porta l’Advanced Mobile Clinic in Piazza Vittorio Emanuele martedì 9 e mercoledì 10 novembre, dalle ore 9.00 alle 17.00, con i medici di Agrigento Medical Center, Poliambulatorio che fa parte di GVM Care & Research e opera in sinergia con Maria Eleonora Hospital di Palermo.

Saranno giorni dedicati alla prevenzione delle patologie che colpiscono cuore e sistema vascolare, che rappresentano oggi la principale causa di morte in Italia, pari al 35,8% di tutti i decessi, con una maggiore incidenza tra la popolazione femminile, 38,8% donne rispetto al 32,5% nei maschi (fonte Documento Scientifico “Prevenzione Italia 2021” – SIPREC). Obiettivo: la sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche di vita quotidiana e sull’importanza di effettuare check up periodici. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione Italiana per il Cuore.

A bordo della Clinica Mobile (un truck di 14 metri allestito con 4 ambulatori medici) verranno effettuati consulti gratuiti per valutare la salute del cuore tramite rilevazione della pressione arteriosa, misurazione del peso e del girovita, valutazione del profilo lipidico, misurazione della glicemia e controllo del ritmo cardiaco. Al termine del percorso ci sarà il consulto conclusivo con il medico. L’iniziativa è consigliata per le persone di età superiore ai 40 anni, l’accesso sarà organizzato per evitare assembramenti e non è richiesta la prenotazione; è obbligatorio aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose o essere in possesso di un tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

“Questa seconda tappa siciliana, rinnova il nostro impegno nel portare la prevenzione vicino alle persone: Agrigento Medical Center e Maria Eleonora Hospital lavorano in sinergia sul territorio per promuovere l’importanza di controlli e consulti regolari per la salute del cuore, proponendo nelle strutture percorsi di diagnosi e cura con équipe multidisciplinari di specialisti. – commenta il dott. Giuseppe Rago, AD di Agrigento Medical Center e Maria Eleonora Hospital –. Siamo fiduciosi che iniziative come questa possano portare le persone ad una maggiore consapevolezza dei propri fattori di rischio e ringraziamo il Comune di Agrigento e l’Ospedale S.Giovanni di Dio per il sostegno dimostrato”.