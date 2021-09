Si è concluso con successo il progetto Piano Scuola Estate dell’Istituto Anna Frank di Agrigento , un piano predisposto dal Ministero dell’Istruzione che consentiva alle scuole che hanno aderito, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita e in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, di attivare azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità. Il nostro istituto è riuscito ad utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che ha voluto rappresentare una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia, che ha inteso, anche. valorizzare le buone pratiche e le esperienze innovative nate proprio durante l’emergenza sanitaria L’ Istituto Anna Frank ha aderito, sin da subito all’iniziativa, spinta dal convincimento che riaffermare il valore della scuola voglia dire renderla una scuola aperta, coesa ed inclusiva, luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo e che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni, purtroppo bruscamente interrotte, e così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e sociale di ognuno.





Per rinforzare e potenziare le competenze relazionali di studentesse e studenti , per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico, l’Istituto ha avviato ben nove corsi di indirizzo sportivo come: pattinaggio, vela, basket, scherma, padel,tennis,danza sportiva, ginnastica e calcio a cui hanno partecipato oltre duecento alunni che sono stati guidati da istruttori professionisti di varie associazioni sportive con cui la scuola ha attuato degli accordi di partenariato.

I ragazzi, di diverse fasce di età, sono stati impegnati nei mesi di luglio e agosto in diverse tipologie di attività educative che hanno consentito oltre il consolidamento di competenze prettamente disciplinari, anche e soprattutto, la scoperta di sé , delle proprie risorse e soprattutto hanno dato la possibilità agli alunni di entrare in relazione con gli altri e a star bene insieme. Gli studenti hanno potuto così scoprire il piacere di collaborare con compagni di età diverse nella ricerca di un equilibrio condiviso.

Il Dirigente scolastico Alfio Russo che ha molto creduto nelle finalità del Piano, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di un progetto che è stato predisposto e organizzato in tempi molto ristretti, consentendo agli alunni dell’istituto di realizzare nei mesi estivi, un’esperienza inedita e fortemente inclusiva.

I genitori, ampiamente soddisfatti dell’offerta formativa proposta, hanno chiesto che il progetto possa essere riconfermato anche per i mesi successivi.