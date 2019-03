Al Liceo Politi di Agrigento presentazione del libro “La domenica vestivi di rosso” di Silvana Grasso

Giovedì 14 marzo, alle ore 08,30 nell’Aula Magna del Liceo Politi, in via Acrone, 12, e alle ore 11,30 presso la sede succursale dell’Istituto, in via Madonna delle Rocche, Silvana Grasso presenterà il suo ultimo romanzo “La domenica vestivi di rosso”, edito da Marsilio, in cui la Sicilia fa da sfondo alla storia di una ragazza che diventa una donna coraggiosa, combattiva, emancipata, simbolo e metafora di molte altre ragazze siciliane che hanno saputo sfidare i perbenismi e i pregiudizi.

L’opera è però anche un’intensa e coinvolgente narrazione di come possa nascere la passione per lo scrivere e propone al lettore un preciso ed originale punto di vista sulla letteratura ed il suo valore.

L’iniziativa, proposta dal Dipartimento di Lettere e inserita nel progetto „ Lettura e incontro con l‘autore“, è volta a promuovere nei giovani il piacere della lettura, fonte di ampliamento dell’esperienza del mondo e di paragone con altro da sé, oltre che occasione di crescita culturale, soprattutto quando lo studente ha il privilegio di incontrare direttamente l’autore .