Firetto incontra il comandante della Capitaneria Fusco

Nella giornata di ieri il Sindaco di Agrigento Dott. Calogero Firetto si è recato presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle per una visita istituzionale, accolto dal Comandante Capitano di Fregata Gennaro Fusco presso la nuova Area Comando inaugurata a settembre pochi giorni prima del suo insediamento.

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha posto l’accento sull’importanza del porto come volano di sviluppo non solo della città di Porto Empedocle ma di tutta l’area agrigentina. Si è discusso dei diversi progetti e degli interventi che sono programmati, finalizzati alla ripresa e al rilancio delle attività commerciali del porto come la possibilità di rivedere lo scalo empedoclino come punto di approdo per le grandi navi da crociera. Tale possibilità si avrà solamente dopo un progetto globale che preveda l’escavazione dei fondali che sono stati interessati nel tempo da un lento insabbiamento con la conseguente riduzione dei pescaggi.

Il Comandante Fusco ha rappresentato al Sindaco della Città dei Templi che dal 2017 a gestire il porto di Porto Empedocle è intervenuta l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che ha già in programma una serie di investimenti che verranno portati avanti a breve finalizzati ad una maggiore operatività dello scalo.

Il Sindaco Calogero Firetto ha espresso la sua soddisfazione al Comandante Fusco ed al suo equipaggio per i risultati fin qui raggiunti dalla Capitaneria di Porto nei suoi molteplici interventi per la tutela dell’ambiente, il controllo della filiera dei prodotti ittici, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione durante il periodo estivo.