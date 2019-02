Ciclismo, l’ASD Racing Team pronta alla stagione 2019

L’ASD Racing Team di Agrigento, è pronta a tuffarsi in una nuova stagione agonistica.

Il primo appuntamento dell’anno, è previsto per domenica in 15 a Carancino, in provincia di Siracusa.



A rendere particolarmente elettrica l’atmosfera in casa Racing, la conferma per la stagione 2019 dell’inossidabile capitano Gerlando Strinati e l’innesto di due fortissimi atleti “Elite Sport”. Si tratta di Antonino Analfino e Marco Cinquemani, agonisti del ciclismo su strada agrigentino che nella loro carriera in team blasonati del nord Italia, hanno fatto la differenza.

Saranno loro sicuramente un punto di riferimento per il vivaio della Scuola di ciclismo agrigentina.

I due atleti, che sono stati cercati con grande tenacia dal DS Andrea D’Andrea, già domenica saranno ai nastri di partenza.