Al Cinema Teatro Odeon di Canicattì, Pino Insegno e Robero Ciufoli insieme per “Vieni avanti cretino”

Comincia dal Cinema Teatro Odeon di Canicattì (AG) il tour siciliano di Pino Insegno e Roberto Ciufoli, la metà della storica Premiata Ditta, una coppia super affiatata e molto divertente che imperversa sui palcoscenici italiani da oltre trent’anni. I due attori comici tornano insieme con lo spettacolo VIENI AVANTI CRETINO, in scena per la 6.Rassegna Teatrale “Eugenio Cammarata” stagione 2018/19 al Cinema Teatro Odeon di Canicattì (AG). Il duo Insegno-Ciufoli porterà in scena pezzi inediti ma anche esilaranti gag provenienti dal loro repertorio in una sorta di “carrellata” di battute in puro stile “avanspettacolo”, che resta sempre il loro punto di riferimento e la loro più grande passione. La regia dello spettacolo è firmata da Guglielmo Ferro. Insieme ai due attori comici ci saranno sul palcoscenico Federico Perrotta e Vito Ubaldini. Il cast dello spettacolo è completato dalla Cretinetti Band che accompagna la goliardica compagnia nell’unica mission di “Vieni avanti cretino”: far ridere il pubblico.