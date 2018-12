Educazione civica nelle scuole, raccolte 55mila firme in tutta Italia

“Un grande esempio di partecipazione popolare per un fine di alto valore, quale l’educazione alla cittadinanza. È un traguardo cui hanno dato il loro importante contributo anche i cittadini di Agrigento”.

Così il sindaco Lillo Firetto alla notizia del raggiungimento delle 55 mila firme per la proposta di legge popolare di reintroduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia di studio autonoma nelle scuole, avanzata dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. “Con i colleghi sindaci, che in modo corale sono riusciti a coinvolgere i cittadini, abbiamo potuto conseguire questo grande risultato. Nei primi dell’anno la proposta sarà depositata per la sua conversione in legge”.