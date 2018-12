Alternanza scuola lavoro, studenti del Politi incontrano l’artista Franco Fasulo

Proseguono senza sosta le attività di Alternanza Scuola Lavoro nel Settore URP e Stampa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Alcuni studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento, che svolgono il progetto “Fuoriclasse” nell’ex Provincia, hanno visitato la mostra “Codici degli orizzonti” di Franco Fasulo, in esposizione alla Fam Gallery di Agrigento, ed incontrato il noto pittore agrigentino.

L’artista, secondo posto al Premio Arte Mondadori 2002 e ospite nel 2014 a Roissy (Parigi), nella sede centrale di Air France, ha spiegato agli studenti le tecniche pittore utilizzate per creare le sue opere ad olio e a pastello: come fare, come sfumarli, la tecnica, che supporto usare, i migliori consigli per l’utilizzazione dei colori.

Franco Fasulo è un Disegnatore tecnico, matura significative esperienze professionali nel comparto archeologico siciliano. Il suo percorso artistico inizia alla fine degli anni ‘80. Utilizzando le radici di ulivo, crea una serie di sculture evocanti i miti greci.

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, ricordiamo, è finalizzato ad arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici, favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali e realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro.

Un progetto ambizioso che scaturisce dalla esigenza di attuare, in linea con le direttive della legge sulla “buona scuola” percorsi di alternanza “scuola – lavoro”, come occasione di crescita formativa per gli studenti e di incontro tra l’offerta nel profilo in uscita dello studente e la domanda proveniente dalle realtà economiche del territorio.