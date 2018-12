Pubblicato il bando per i lavori di rimozione di alcune frane sulla SP 17-B Raffadali-Siculiana

E’ pubblicato sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza della SP n. 17 tratto B Raffadali-Siculiana con procedura aperta e gestita integralmente in modalità telematica attraverso il portale degli appalti, il nuovo moderno sistema per l’espletamento delle gare.

Si tratta di un primo lotto di interventi su questa importante via di comunicazione interna per complessivi 625.000 euro (compresi oneri per la sicurezza), finanziati con la delibera di giunta regionale 87/2017 che riprogrammava le risorse finanziarie ex FAS 2000-2006 destinate alle strade secondaria di rilevante importanza sul territorio regionale. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente attraverso la procedura telematica antro le ore 12.00 del 24 gennaio 2019. Per la partecipazione e le modalità di registrazione si può consultare il bando (con relativi capitolato d’appalto ed elaborati tecnici) pubblicato sul sito www.provincia.agrigento.it, sezione gare e appalti. Il progetto, elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, prevede la rimozione delle frane ai km 0+900 e 9+800, che attualmente limitano in quei punti il transito con mezzi pesanti.

Ricordiamo che recentemente per la stessa strada provinciale n. 17 è stato firmato dal Dipartimento Regionale dei Trasporti un decreto di finanziamento di ben 6.500.000, 00 euro, per lavori più consistenti che renderanno decisamente più sicuro l’intero tracciato.